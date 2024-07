L’Inter pare voglia stringere su Bijol dell’Udinese ma i friulani fissano un prezzo importante. Sul giocatore aumenta la concorrenza.

Nel mondo del calcio, il mercato dei trasferimenti si rivela sempre un terreno fertile per speculazioni, trattative e, non di rado, vere e proprie aste tra club per aggiudicarsi i talenti più promettenti. In questo contesto movimentato, emerge il nome di Jaka Bijol, difensore classe 1999 dell’Udinese, attirando su di sé l’interesse non solo di squadre italiane ma anche di prestigiosi club esteri. Le dinamiche di mercato intorno al giocatore dimostrano quanto sia elevata la competizione per assicurarsi un calciatore del suo calibro.

Interesse internazionale per Bijol

Il centrale difensivo sloveno ha suscitato interesse in diverse squadre importanti, ponendolo in una posizione particolarmente vantaggiosa. L’Inter, club storico della Serie A, ha manifestato apertamente la propria attrazione per il talento di Bijol, evidenziando la volontà di rinforzare il proprio reparto difensivo con elementi di sicura affidabilità e giovani prospetti. Oltre all’Inter, altre squadre italiane come Atalanta e Bologna si sono dimostrate inclini a valutare l’acquisto del giocatore, confermando la forte competizione interna al campionato italiano per i talenti emergenti.

Il calciomercato estero non è da meno

Non solo l’Italia, ma anche club di Premier League e Bundesliga hanno messo gli occhi su Bijol. Il Nottingham Forrest, attualmente in cerca di rinforzi per continuare il proprio percorso di crescita in Premier League, insieme a squadre tedesche come Stoccarda e Wolfsburg, ha mostrato un concreto interesse per il difensore sloveno. Ciò testimonia il riconoscimento delle qualità di Bijol ben oltre i confini italiani, rendendolo oggetto di desiderio in alcuni dei campionati più competitivi d’Europa.

La quotazione di Bijol

Il valore di partenza fissato per Jaka Bijol si attesta sui 17 milioni di euro, una cifra che, considerando l’interesse elevato e la competizione tra i club, potrebbe facilmente subire un incremento in una sorta di meccanismo d’asta. L’Udinese, consapevole dell’importanza e delle potenzialità del proprio difensore, si trova in una posizione di forza nella negoziazione, potendo valutare con calma le diverse offerte che arrivano dal panorama calcistico italiano e internazionale. La situazione di Bijol riflette una dinamica sempre più comune nel mercato del calcio, dove il valore dei calciatori può crescere rapidamente in base alla domanda e all’interesse mostrato dai top club. L’Inter, qualora vendesse Carboni al Marsiglia, avrebbe una carta vincente in più rispetto a chiunque per battere sul tempo la concorrenza, e assicurarsi il calciatore.

