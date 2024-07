L’Inter ha trovato l’intesa economica con Cabal. Ora resta da convincere il Verona che chiede una cifra importante per liberarlo.

l calciomercato non dorme mai, specie quando si tratta di squadre del calibro dell’Inter che sono sempre alla ricerca di talenti capaci di rafforzare la rosa. L’occhio dei dirigenti nerazzurri sembra essersi fermato su Juan Cabal, difensore del Verona, classe 2001. Il giovane atleta sta attirando l’attenzione per le sue prestazioni sul campo, tanto da diventare il bersaglio principale per rafforzare la linea difensiva del club milanese.

Un accordo in vista

Secondo i report, l’Inter è riuscita a trovare un’intesa di base con l’entourage del giocatore per un contratto pluriennale. I termini economici dell’accordo prevederebbero un salario annuo tra 1 e 1,2 milioni di euro, oltre a bonus ancora da definire. Questa trattativa mette in luce la determinazione dell’Inter nel assicurarsi le prestazioni di Cabal, evidenziando il desiderio di investire sul giovane talento per il futuro.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

La concorrenza e la strategia dell’Inter

Nonostante un breve interesse da parte della Juventus, che ha effettuato dei sondaggi iniziali, i bianconeri sembrano aver indirizzato le loro priorità altrove, lasciando campo libero ai nerazzurri. L’Inter, conoscendo le richieste del Verona che ammontano a 8 milioni più bonus, sta ora valutando la migliore formula per concludere l’affare. Questo dimostra la capacità del club di operare con strategia sul mercato, cercando di trovarel’accordo più vantaggioso sia per il giocatore che per la squadra.

Verso la conclusione

Con un accordo di massima già in tasca e la strategia per soddisfare le richieste economiche del Verona in fase di definizione, sembra che l’Inter stia facendo grandi passi verso la chiusura dell’operazione. L’arrivo di Cabal potrebbe rappresentare un importante rinforzo per la difesa nerazzurra, nonché un investimento sul futuro. I tifosi dell’Inter aspettano con impazienza ulteriori sviluppi, sperando di vedere presto Cabal indossare la maglia nerazzurra. La direzione è chiara e l’Inter sembra più decisa che mai a consolidare la sua rosa con giovani talenti.

