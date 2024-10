I nerazzurri stasera saranno impegnati in Svizzera e non dovranno in nessun modo pensare al prossimo match; per qualcuno però questo discorso non vale. L’Inter oggi affronterà la partita contro lo Young Boys senza Francesco Acerbi, Tajon Buchanan, Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani. Se si restringe il discorso agli ultimi due, si nota che la squadra si trova a fare i conti con l’assenza di 2 pedine centrali nel meccanismo di gioco nerazzurro. Tuttavia, un recupero potrebbe rappresentare una svolta per la formazione interista nella prossima sfida contro la Juventus. Alla ricerca della svolta Asllani è tuttora ai box per una botta ma le sue condizioni fisiche stanno migliorando: l’ex Empoli, come sottolinea Tuttosport, potrebbe rientrare proprio in tempo per il match cruciale contro la Juventus. Questo ritorno sarebbe importantissimo per il centrocampo interista, in cerca di soluzioni per colmare il vuoto lasciato da Calhanoglu anche se finora in stagione […]

Leggi l’articolo completo Inter: c’è un giocatore che è proiettato esclusivamente sulla Juventus, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG