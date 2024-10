I bianconeri hanno giocato ieri il loro match di Champions League mentre i nerazzurri lo faranno stasera: domenica alle 18 lo scontro diretto. In un contesto sportivo ad alto livello, ogni dettaglio può influenzare l’andamento di una squadra e le sue prestazioni nella competizione. La Juventus si trova attualmente in una fase di attente valutazioni relative alle condizioni di salute di alcuni dei suoi calciatori chiave. L’obiettivo è chiaro: garantire che la squadra sia al massimo per gli impegni imminenti, in particolare per l’attesa sfida contro l’Inter. Queste valutazioni riguardano giocatori come Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners, i cui stati di forma e recupero stanno tenendo con il fiato sospeso sia lo staff tecnico che i tifosi. Problemi nerazzurri Il derby d’Italia previsto per domenica alle 18 ha già assenti confermati: Bremer ha finito anzitempo la sua stagione mentre appare molto difficile che Acerbi e Calhanoglu ce la […]

