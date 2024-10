I nerazzurri erano sulle tracce dell’argentino quando militava nell’Udinese ma in realtà non l’hanno mai perso veramente di vista. Nel panorama calcistico attuale, gli scambi di giocatori tra grandi club europei sono operazioni frequenti e spesso vantaggiose, capaci di rinvigorire le rose in vista di nuovi traguardi sportivi. Tra queste manovre di mercato, un’operazione che sta attirando l’attenzione riguarda un potenziale ritorno in Serie A per Rodrigo De Paul. Avventura spagnola Già noto al pubblico italiano per il suo passato all’Udinese, l’argentino è oggi un giocatore molto importante per Diego Simeone. Il suo contributo è stato fondamentale per rinvigorire un centrocampo che cercava nuova linfa e per portare la Nazionale Argentina alla vittoria di trofei prestigiosi come il Mondiale e la Copa America. Ora, nel corso di un processo di ringiovanimento della rosa voluto dal Cholo, il futuro di De Paul potrebbe essere nuovamente in Italia. Possibile scambio alla vista […]

