Nell’ambito del calcio europeo, le voci di mercato alimentano costantemente le discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Tra queste, spicca una recente notizia che vede protagonista un giovane difensore del Milan, osservato con interesse dal Bayer Leverkusen.

Il club tedesco, alla luce di possibili cambiamenti nella propria rosa, considera il calciatore rossonero un potenziale rinforzo per la difesa. La situazione difensiva del Milan, con alcune difficoltà evidenziate nelle prime uscite stagionali, rende il tema ancora più attuale e degno di analisi.

La situazione difensiva del Milan

Il Milan non ha vissuto un avvio di stagione tranquillo per quanto riguarda il reparto difensivo. Con nove gol subiti nelle prime otto giornate di Serie A, la necessità di ritrovare un equilibrio si è resa pressante. La squadra ha mostrato vulnerabilità, evidenziando la necessità di un’individuazione della migliore combinazione di giocatori nella retroguardia. In questo contesto si è inserita la figura di Malick Thiaw, giovane difensore che, dopo aver superato dei problemi fisici, ha ritrovato il campo ottenendo buone prestazioni.

Un possibile incastro di mercato

Il mercato del calcio è sempre in movimento, e le situazioni possono evolvere rapidamente. Il Bayer Leverkusen, anticipando le difficoltà legate alla possibile partenza di Tah, ha messo gli occhi su Thiaw. Il giovane difensore del Milan, con la sua esperienza sia nella Bundesliga con lo Schalke sia ora in Serie A, rappresenta il profilo ideale- scrive Calciomercato.it – per il club tedesco. Non solo la sua età, ma anche le potenzialità di crescita lo rendono un candidato appetibile per rafforzare la linea difensiva del Leverkusen nel prossimo futuro.

Malick Thiaw

Il futuro di Thiaw

Fonseca potrebbe però “bloccare” la cessione di Thiaw, come dimostrato dal suo impiego dal primo minuto contro l’Udinese in campionato. Il mister rossonero non ha bocciato affatto il centrale tedesco che ora, come non mai, appare come valida alternativa ai titolari e non solo.

