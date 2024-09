I nerazzurri non stanno brillando in questo avvio di campionato e qualcuno già emette verdetti sul fatto che la squadra abbia la “pancia piena”. All’indomani del derby perso l’Inter si riscopre “umana”; il giornalista di Sky Sport Andrea Paventi ha sottolineato come Inzaghi avesse già percepito il pericolo “appagamento”, ecco le sue parole. “Sveglia di inizio stagione? Devono augurarselo. La sconfitta dell’Inter nel derby deve portare ad una reazione immediata. Le parole di Inzaghi sono molto significative da questo punto di vista, sia nel richiamare a sé la responsabilità della prestazione, sia nel capire – come aveva fatto a inizio stagione lui stesso – che il ripetersi è sempre più complicato rispetto a vincere la prima volta“. Ritrovare l’identità “La stagione praticamente perfetta è difficile da ripetere se tu non sai di aver fatto tutto questo con il lavoro, le idee, l’organizzazione che ha portato risultati importanti. Da lì si […]

