Il centrocampista sardo con la sua splendida prestazione in Champions League ha fatto breccia negli osservatori di diverse big. L’Inter nel corso della sessione estiva di mercato appena conclusa ha avuto la forza di rinunciare a tutte le offerte per i propri big ma la prossima estate potrebbe non accadere lo stesso. Sui taccuini delle big Nicolò Barella è diventato un giocatore chiave per i campioni d’Italia sotto la guida di Simone Inzaghi. Dopo 6 anni in nerazzurro, il sardo potrebbe però lasciare il club. Top team europei, tra cui il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il Paris Saint-Germain e varie compagini della Premier League, sono interessate al giocatore sardo, che potrebbe decidere di accettare nuove sfide lontano da Milano; è quanto riporta Inter Live. L’a ricerca dell’erede di Barella’alternativa L’amministratore delegato e presidente dell’Inter, Beppe Marotta, sta già lavorando per individuare un degno sostituto di Barella. Secondo indiscrezioni provenienti […]

