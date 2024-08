Il regista turco, accostato con forza al Bayern Monaco qualche mese, è apparso tra i meno brillanti a Marassi.

Tranne Marcus Thuram e pochi altri, molti giocatori dell’Inter hanno giocato al disotto dei loro standard contro il Genoa; tra questi c’è anche Hakan Calhanoglu. Ora la pressione è alta per il turco in vista del prossimo impegno contro il Lecce. Il suo contributo è visto come decisivo per il ritorno ai livelli a cui i tifosi e la squadra stessa sono abituati.

Imprenscindibile

Calhanoglu si è confermato come un elemento centrale nel meccanismo di gioco dell’Inter, contribuendo significativamente al raggiungimento della seconda stella. La sua capacità di illuminare il gioco con giocate di alta qualità è stata fondamentale per lo sviluppo delle azioni offensive della formazione guidata da Inzaghi.

Hakan Calhanoglu

Le aspettative per la prossima sfida

Dopo un debutto stagionale sotto tono a Genova, l’attenzione si concentra sulla capacità di Calhanoglu di riprendersi e di essere di nuovo il faro guida per l’Inter nella sfida contro il Lecce. Nonostante l’ex Milan non sia stato l’unico a non brillare a Marassi, le sue prestazioni sono di solito così influenti che ogni suo passo falso viene notato maggiormente.

Le voci di mercato e il futuro a Milano

A fine giugno, Calhanoglu è stato al centro dell’interessamento da parte del Bayern Monaco, confermando così la valutazione internazionale del suo valore. Tuttavia, come rivelato dal Corriere dello Sport, queste sirene di mercato sono state rapide a svanire, principalmente a causa della ferma volontà del giocatore turco di restare all’Inter e di contribuire a un progetto vincente.

