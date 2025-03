Inter, colpo a sorpresa in difesa? Un nome spunta nei radar nerazzurri

I nerazzurri a fine stagione avvieranno un progetto di ringiovanimento che prevede anche la riduzione del monte ingaggi: probabile un acquisto anche in difesa.

L’Inter continua a guardare al futuro con l’obiettivo di rinforzare la propria retroguardia in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra sta valutando diversi profili per ringiovanire il reparto, mantenendo alti i livelli di qualità ed esperienza: a breve si deciderà chi tra Acerbi e De Vrij verrà lasciato andare, ecco cosa filtra al momento. Gli osservatori stanno monitorando attentamente vari talenti, analizzando prestazioni e potenziale di crescita. La strategia prevede l’inserimento graduale di giovani promettenti, capaci di integrarsi in un gruppo già solido. La società vuole farsi trovare pronta, anticipando la concorrenza per assicurarsi i giocatori più adatti al progetto tecnico. In questo contesto, l’attenzione verso alcuni difensori della Serie A si è intensificata.

Un profilo giovane che piace all’Inter

Tra i nomi valutati, uno in particolare sembra aver catturato l’interesse degli uomini mercato nerazzurri. Si tratta di un difensore con grandi margini di crescita, che ha già dimostrato solidità e personalità in campo. La sua capacità di adattarsi a più ruoli lo rende una pedina preziosa per qualsiasi allenatore. Le richieste economiche del club di appartenenza sono elevate, ma l’Inter sembra disposta a valutare l’investimento con attenzione. La trattativa, seppur in fase preliminare, potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi, quando verranno definite le strategie di mercato.

Koni De Winter, la scelta per il futuro?

Il nome che ha acceso l’interesse dell’Inter è quello di Koni De Winter, giovane talento del Genoa; lo riportano varie fonti tra qui RMC Sport e Tuttosport. I contatti con il suo entourage sono iniziati mesi fa, segno di una valutazione approfondita del giocatore. Il Genoa chiede circa 25-30 milioni per lasciarlo partire, una cifra considerata alla portata dell’Inter, che potrebbe decidere di affondare il colpo già in estate. Nessun segnale di concorrenza da parte del Milan, almeno per ora, il che lascia i nerazzurri in una posizione di vantaggio.

Leggi l’articolo completo Inter, colpo a sorpresa in difesa? Un nome spunta nei radar nerazzurri, su Notizie Inter.