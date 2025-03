Inter: recupero a sorpresa prima del Feyenoord? La svolta che cambia tutto

Un recupero inatteso scuote l’Inter alla vigilia della sfida col Feyenoord: attesa per domani la decisione finale.

L’Inter ha vissuto una giornata intensa ad Appiano Gentile, con il gruppo impegnato nell’ultimo allenamento prima della trasferta contro il Feyenoord. L’atmosfera è apparsa carica nonostante nelle ultime uscite la squadra abbia mostrato tanti problemi; il tecnico che ha seguito con attenzione ogni movimento. Tra scatti, passaggi e ripetizioni, la squadra ha dimostrato grande concentrazione. L’allenatore ha richiamato i suoi in più occasioni, desideroso di vedere la massima intensità. La pressione della sfida imminente non ha intaccato l’umore del gruppo, che ha lasciato il campo con sguardi sereni e uniti verso l’obiettivo.

Recuperi importanti verso la sfida decisiva

La giornata ha regalato notizie incoraggianti per lo staff tecnico, che ha osservato con soddisfazione il ritorno di alcuni elementi chiave. Il terzo portiere Raffaele Di Gennaro ha ripreso gli allenamenti, chiudendo un periodo complicato per la porta nerazzurra: dovrebbe partire alla volta dell’Olanda con il resto della squadra. Stessa sorte per Hakan Calhanoglu che oggi ha svolto tutto l’allenamento in gruppo; restano indisponibili Carlos Augusto, Zalewski, Darmian e Dimarco.

Il portiere brucia le tappe

La sorpresa più grande arriva dal recupero lampo di Yann Sommer, come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport: l’elvetico sembrava destinato a saltare ancora diverse altre partite. Le immagini dall’allenamento hanno mostrato il portiere svizzero reattivo, pronto a tuffarsi e a guidare la difesa con la consueta autorità: l’ex Bayern Monaco si era fratturato il pollice poche settimane fa ma grazie ad un tutore sembrerebbe essere in grado già di giocare. Partirà con la squadra verso Rotterdam, ciò conferma le buone sensazioni e alimenta l’ipotesi di un ritorno immediato tra i pali. La scelta finale verrà comunicata solo nelle ore precedenti al match, ma il fatto stesso di avere Sommer a disposizione rappresenta un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente.

