Feyenoord-Inter: Inzaghi ha già ristretto il campo, restano due alternative sorprendenti per l’emergenza

Inzaghi si trova a un bivio prima di Feyenoord-Inter: c’è solo un esterno a disposizione e la scelta sulla corsia mancina non può essere sbagliata.

La situazione in casa Inter sta assumendo contorni inaspettati. Simone Inzaghi, tecnico della squadra, dovrà fare i conti con l’assenza di Federico Dimarco per un periodo più lungo del previsto: ecco quando lo rivedremo in campo. Questo imprevisto crea notevoli difficoltà per la formazione nerazzurra, soprattutto considerando il ruolo cruciale che l’italiano ricopre nelle dinamiche di gioco della squadra.

Opzioni alternative per il tecnico nerazzurro

La problematica legata all’assenza di Dimarco costringe Inzaghi a valutare soluzioni alternative per la formazione. Al momento, l’unico esterno disponibile tra i cinque in organico è Denzel Dumfries. Questo scenario limita le scelte del tecnico, ma la sua mente è già rivolta a possibili adattamenti. Tra le ipotesi più considerate, come riporta la Gazzetta dello Sport, la prima riguarda un spostamento di Alessandro Bastoni sulla fascia sinistra, mantenendo Dumfries a destra. Un’altra alternativa, già sperimentata in passato, prevede Pavard alzato a destra, con Dumfries spostato sulla sinistra. L’ultima possibilità, meno probabile, potrebbe essere l’impiego di Frattesi sulla fascia destra, una soluzione già testata in allenamento.

La difesa a tre più probabile in vista del match cruciale

L’incertezza riguardo alla formazione fa sì che Inzaghi stia valutando con attenzione quale sistema di gioco adottare per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Nonostante tutto, la difesa a tre sembra essere l’opzione più praticabile. Il 3-5-2 è un modulo che garantisce stabilità senza compromettere la solidità difensiva. Con questa soluzione, i meccanismi difensivi rimangono intatti, permettendo a Inzaghi di gestire al meglio le risorse limitate in vista della sfida. L’allenatore ha provato a cambiare modulo a Napoli ma alla fine la squadra faticava a recepire le sue indicazioni e la cosa ha generato solo caos. Anche per questo sembra improbabile una riproposizione della difesa a quattro anche in Olanda; c’è però da registrare che sono continuate le prove che prevedevano Correa come quinto. Nel frattempo, anche Calhanoglu è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi dovrebbe partire dal primo minuto.

