Frattesi pronto a dire addio all’Inter? La mossa a sorpresa che potrebbe stravolgere la sua carriera

L’ex centrocampista del Sassuolo è rimasto in nerazzurro nonostante la corte della Roma a gennaio ma la prossima estate le cose potrebbero cambiare radicalmente.

Davide Frattesi è stato uno dei nomi più discussi del mese di gennaio e continuerà ad esserlo anche nei prossimi mesi. La sua permanenza all’Inter sembra essere in bilico, visto che il centrocampista non è una delle prime scelte di Simone Inzaghi. Nonostante il talento indiscusso, Frattesi ha faticato a trovare un posto stabile nella formazione titolare, rimanendo spesso ai margini del progetto tecnico dell’allenatore nerazzurro. Questo scenario lo ha spinto a riflettere sul proprio futuro, desiderando un ruolo più importante, con più spazio per poter esprimere tutto il suo potenziale. Emblematico il fatto che per la sua eventuale sostituzione l’Inter stia valutando profili con caratteristiche molto diverse.

Le ambizioni del Nottingham Forest

Nel frattempo, la stagione del Nottingham Forest sta sorprendendo positivamente. Attualmente in terza posizione in Premier League, la squadra sta puntando a un posto in Champions League, obiettivo che il club ritiene alla portata, visto che il campionato inglese offre cinque posti per la competizione europea più prestigiosa. Il presidente Evangelos Marinakis, insieme al direttore sportivo Edu, sta progettando un mercato ambizioso, con l’intento di rinforzare la rosa con giocatori di esperienza internazionale. Come riporta Tuttosport, tra gli obiettivi principali ci sarebbe proprio Davide Frattesi, centrocampista che potrebbe adattarsi perfettamente alle esigenze del club.

Frattesi verso una nuova avventura?

L’Inter continua a chiedere 40 milioni di euro per il giocatore, ma potrebbe essere disposto ad accettare una cifra inferiore, intorno ai 35 milioni. Se la proposta economica fosse soddisfacente, Frattesi potrebbe finalmente trovare il suo spazio in un club che gli garantirebbe più opportunità, sia in campionato che nelle competizioni europee. In questo scenario, l’Inter realizzerebbe anche una plusvalenza interessante, mentre per il centrocampista romano si aprirebbe la strada verso un nuovo capitolo della sua carriera.

