Perché l’Inter sta rischiando di rovinare tutto? C’è un aspetto che nessuno considera

Dopo il pareggio contro il Napoli, qualcosa sembra non andare nell’Inter. Dietro il calo c’è un qualcosa più complesso di quanto sembri.

Si continua a parlare molto sulla partita tra Napoli e Inter e Fulvio Collovati, durante la sua analisi alla Domenica Sportiva, ha sottolineato che l’Inter avrebbe dovuto rammaricarsi per aver subìto il pareggio all’87’ minuto. Collovati ha apprezzato il secondo tempo del Napoli, definendolo straordinario. Secondo l’ex difensore, la squadra partenopea avrebbe forse meritato la vittoria visto che ha sopraffatto l’Inter, soprattutto nei minuti finali. Proprio in questo momento della partita i nerazzurri si trovano particolarmente in difficoltà: una scelta di Inzaghi potrebbe essere il fattore scatenante.

L’Inter in difficoltà nel finale di partita

Tuttavia, il vero interrogativo che sorge sulla squadra di Inzaghi riguarda la capacità di mantenere un livello di gioco costante per tutta la durata della partita, considerando che negli ultimi 30 minuti tende a soffrire. L’ex difensore non si è limitato solo alla sfida con il Napoli: ha esteso il suo giudizio anche alle ultime partite disputate dalla squadra di Simone Inzaghi, mettendo in luce una preoccupante tendenza a calare nel corso dei secondi tempi. In particolare, ha fatto riferimento alla sconfitta contro la Fiorentina, in cui l’Inter ha subìto tre gol nel secondo tempo, nonostante un inizio equilibrato. Situazioni simili sono accadute anche nelle sfide contro Juventus e Genoa. Collovati ha esortato l’Inter a riflettere su questa debolezza concludendo che le difficoltà non sono solo fisiche, ma anche mentali.

La questione riguardante il presunto mancato rigore per gli azzurri

Un altro tema trattato da Fulvio Collovati è stato l’episodio del tocco di mano di Dumfries durante la partita contro il Napoli. Secondo l’ex calciatore, il rigore sarebbe stato netto, ma ha espresso il suo disappunto riguardo alla decisione del VAR di non intervenire. Collovati ha criticato apertamente il protocollo che impedisce l’intervento della tecnologia in certi casi, non nascondendo la sua frustrazione.

