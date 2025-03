Inter: per la trasferta olandese, il dubbio che lascia tutti col fiato sospeso non riguarda solo il modulo

I nerazzurri si apprestano a volare verso l’Olanda con diversi e importanti interrogativi che occupano la mente di Inzaghi.

L’Inter ha mantenuto la testa della classifica nonostante gli assalti del Napoli e una condizione psico-fisica che sembra piuttosto carente. Simone Inzaghi ha parecchie gatte da pelare in vista della trasferta di Rotterdam di domani: per quel che riguarda la situazione esterni, si va verso una soluzione del tutto inedita e mai menzionata prima.

Poca Thu-La

Un’altra situazione da risolvere riguarda Marcus Thuram: fino ad oggi, la sua presenza in Champions League è stata limitata a sole due partite su otto nella prima fase, una a Praga e l’altra contro il Monaco. Nonostante l’importanza della competizione, la coppia d’attacco composta da Thuram e Lautaro non è ancora stata schierata con continuità in Europa: la condizione fisica del francese sembra ora essere il principale motivo di incertezza.

La certezza ed il dilemma

Lautaro Martinez, alla vigilia del match col Feyenoord, sembra essere uno dei punti fermi per l’attacco. L’argentino, come fa notare la Gazzetta dello Sport, è stato titolare in quattro delle otto gare disputate in Champions League, in due di queste con Thuram e in altre due con Taremi. Il dubbio che Inzaghi si trova a fronteggiare riguarda la scelta proprio tra questi ultimi, con il Toro confermatissimo dal primo minuto. Sebbene il francese abbia recuperato dall’infortunio alla caviglia, la sua condizione fisica rimane precaria, il che porta il tecnico a riflettere sulla sua gestione. La domanda è se sia più vantaggioso farlo giocare per recuperare la forma fisica, rischiando però di non averlo al massimo della sua capacità, o concedergli un altro turno di riposo, per mantenerlo fresco per eventuali inserimenti nel secondo tempo. In questa situazione, Taremi si trova a essere favorito anche rispetto ad Arnautovic che ultimamente ha risposto presente quando chiamato in causa.

