“Ha fatto disastri”: l’ex calciatore distrugge l’interista

Nonostante la vetta della classifica, i nerazzurri sono nell’occhio della critica dopo la brutta prestazione di Napoli.

Nel corso dell’ultima puntata di “Viva el Futbol”, Antonio Cassano ha espresso il suo parere su Napoli-Inter, sottolineando come la squadra partenopea abbia lottato in ogni momento per ottenere la vittoria. L’Inter, invece, pur non riuscendo a creare occasioni concrete, stava quasi per vincere grazie a una sola grande giocata di Dimarco. Cassano ha continuato dicendo che il Napoli ha messo in campo ogni sforzo per trionfare, nonostante le difficoltà e gli infortuni, mentre l’Inter è sembrata una squadra poco incisiva e priva di un gioco organizzato. Nonostante i nerazzurri siano lontani dai fasti della passata stagione, c’è un qualcosa che fa decisamente ben sperare per il futuro.

Cassano critica la gestione tattica di Inzaghi durante la partita

Un aspetto che ha colpito negativamente Cassano è stato proprio l’approccio tattico di Inzaghi. In particolare, l’ex calciatore ha puntato il dito contro il disordine nelle scelte difensive, che hanno portato a una gestione confusa delle risorse in campo alludendo alla decisione di spostare Dumfries a sinistra, Bastoni a tutta fascia e Mkhitaryan in una posizione che non gli era congeniale: “allucinante“, l’accusa dell’ex fantasista. Questo caos tattico, secondo Cassano, ha impedito all’Inter di esprimersi al meglio, nonostante la qualità della rosa.

Le difficoltà dell’Inter e la crescente pressione su Inzaghi

Secondo Cassano, le difficoltà dell’Inter non si limitano al solo incontro con il Napoli. Nonostante la qualità della rosa, l’Inter non riesce a esprimersi con la continuità che ci si aspetta da una delle squadre più forti d’Italia. A suo avviso, con una squadra del genere, i nerazzurri dovrebbero essere più avanti in classifica, con almeno dieci punti di vantaggio sugli avversari. Cassano ha aggiunto che, se le cose non dovessero migliorare, l’Inter rischia di trovarsi in seria difficoltà nelle prossime settimane, dove affronterà squadre molto agguerrite.

