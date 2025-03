Inter, rivoluzione in fascia: la scelta di Inzaghi spiazza tutti, cosa sta succedendo?

Inzaghi studia una soluzione inedita per l’emergenza sulle fasce: un giocatore chiave potrebbe cambiare ruolo in una sfida molto importante.

L’Inter si prepara alla sfida cruciale di Rotterdam con una situazione complicata sulle fasce. Quattro esterni indisponibili costringono il tecnico a valutare alternative non convenzionali per mantenere l’equilibrio della squadra. Le opzioni si riducono a due: un 3-5-2 con adattamenti forzati oppure un 4-4-2 con spostamenti tattici delicati. Come evidenzia Matteo Barzaghi a Sky Sport, nella recente trasferta di Napoli, nessuna delle due soluzioni ha portato risultati soddisfacenti e anzi ha finito per produrre un caos clamoroso. La ricerca dell’assetto giusto continua, con l’obiettivo di trovare una formula che garantisca stabilità difensiva senza rinunciare alla spinta offensiva.

Bastoni sulla fascia sinistra: ipotesi o svolta tattica?

La possibilità di vedere Alessandro Bastoni impiegato come quinto a sinistra si fa strada tra le ipotesi di formazione. Un’idea insolita, finora rimasta in secondo piano rispetto ad altre alternative più tradizionali. L’assenza di alternative naturali sulle fasce, unita alla necessità di preservare la pericolosità offensiva di Dumfries sulla destra, spinge Inzaghi a considerare questa mossa. Bastoni, con le sue qualità tecniche e la capacità di leggere le situazioni, offre una doppia soluzione: copertura difensiva e supporto in fase di costruzione. La scelta potrebbe inoltre garantire maggiore compattezza trasformando l’assetto tattico in una difesa a quattro quando c’è bisogno di difendere.

Le altre possibilità

Se venisse confermata questa ipotesi, quindi non ci sarebbe bisogno di cambiare modulo e di discostarsi dall’abituale 3-5-2. Altre possibilità comprendono la possibilità di schierarsi con due linee da quattro in difesa ed a centrocampo, solo che però poi bisognerebbe adattare sulla fascia sinistra un centrocampista, specificatamente uno tra Zielinski e Mkhitaryan. Difficile, quindi pensare ad un cambio modulo, soprattutto considerata la grande importanza che riveste la partita di domani.

