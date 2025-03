Inter-Kimmich: il colpo dei sogni è davvero possibile?

Un colpo da sogno o un’illusione destinata a svanire? L’Inter punta Joshua Kimmich ma assicurarselo non sarà facile.

La prossima estate si preannuncia movimentata in casa Inter, con cambiamenti significativi previsti in tutti i reparti. L’ultimo Consiglio di Amministrazione ha acceso le aspettative dei tifosi, che sperano in investimenti mirati per l’arrivo di giovani talenti già affermati: eccone alcuni esempi. L’obiettivo resta quello di mantenere alta la competitività e di lottare sia per il campionato che per un percorso importante in Champions League. La dirigenza è consapevole della necessità di rinforzare la rosa, ma dovrà bilanciare ambizioni sportive e sostenibilità economica.

Un nome di peso sul taccuino: Joshua Kimmich

Il mercato offrirà opportunità interessanti, soprattutto per quanto riguarda i profili di alto livello. Tra questi, spicca Joshua Kimmich, uno dei centrocampisti più completi degli ultimi anni. Tecnica, leadership e costanza lo rendono un giocatore capace di fare la differenza in qualsiasi contesto. Il suo contratto col Bayern Monaco è in scadenza nel 2025 e il rinnovo tarda ad arrivare: il rischio di diventare svincolato è altissimo.

La complicata pista Kimmich: Barcellona in vantaggio

La possibilità di vedere Kimmich in Serie A, però, dipende da tanti fattori, legati sia alle dinamiche interne dell’Inter che alla concorrenza internazionale. Perché il tedesco vesta nerazzurro, come riporta Inter Live, sarebbe necessaria la cessione di Hakan Calhanoglu. L’Inter, però, considera il turco un perno del gioco di Inzaghi e difficilmente lo lascerebbe partire senza un’offerta irrinunciabile, diciamo nell’ordine di circa 50 milioni di euro. In realtà, il Barcellona sembra già in pole position, forte del rapporto privilegiato tra Kimmich e Flick. La proprietà dell’Inter, inoltre, non appare disposta a sostenere un ingaggio elevato per un trentenne e preferirebbe, nel caso, profili più giovani come Samuele Ricci. Questo scenario rende l’arrivo del tedesco a Milano sempre più improbabile, a meno di clamorosi colpi di scena.

Leggi l’articolo completo Inter-Kimmich: il colpo dei sogni è davvero possibile?, su Notizie Inter.