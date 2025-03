Calciomercato Inter: Ausilio tenta il colpo dove la Juve ha fallito, c’è una sorpresa in arrivo?

La Juve ci ha provato ma ha abbandonato la pista: l’Inter si prepara a tentare un colpo che potrebbe rafforzare il reparto arretrato.

L’Inter si prepara ad un’importante rivoluzione della rosa, con l’obiettivo di puntare su giovani talenti in grado di incrementare il loro valore nei prossimi anni. La dirigenza nerazzurra, sotto la guida di Marotta e Ausilio, si sta concentrando su diverse aree del campo, con l’intento di rinforzare ogni reparto; alcune indiscrezioni parlano addirittura di un mercato da 100 milioni. L’ambizione è quella di abbassare il monte ingaggi, puntando su profili freschi, pronti a crescere e ad adattarsi al sistema di gioco di Inzaghi. Nonostante il presente sia focalizzato sul termine della stagione, la dirigenza è già al lavoro per la prossima finestra di mercato, con una particolare attenzione alla difesa.

Priorità al reparto arretrato

Il ringiovanimento della difesa è sempre stato uno degli obiettivi principali per l’Inter. Marotta e Ausilio hanno già provato a portare a Milano profili come Bremer e Buongiorno nel passato recente, ma gli investimenti necessari si sono rivelati troppo elevati. Ora, la priorità è quella di trovare un giocatore che possa essere una risorsa importante per il sistema di gioco di Inzaghi, senza compromettere l’equilibrio economico della squadra. Diversi nomi sono finiti sul taccuino dei dirigenti, tra cui Hien, Beukema e Bijol, tutti giocatori con esperienza in Serie A. La ricerca, però, potrebbe anche spingersi oltre i confini italiani, guardando a profili provenienti dalla Premier League.

Il possibile colpo dalla Premier League

Uno dei nomi più chiacchierati per la difesa, secondo Inter Live, è quello di Jean-Clair Todibo, attualmente al West Ham. Il difensore francese, che la Juventus aveva cercato di acquisire la scorsa estate, non è riuscito a imporsi come titolare in Premier League, nonostante le sue qualità. Todibo, 25 anni, ha giocato 12 partite da titolare e 7 come riserva, senza brillare in maniera decisiva. Con una statura imponente (190 cm), il difensore è molto abile nei passaggi, ma ha ancora margini di miglioramento, specialmente sotto il profilo fisico e nei contrasti. Se la sua situazione non dovesse migliorare con il West Ham, l’Inter potrebbe tentare di prenderlo in prestito la prossima estate, con l’idea di inserire un diritto di riscatto.

