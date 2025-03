L’Inter ha già trovato il sostituto di Darmian? Il colpo potrebbe arrivare dal Napoli

Tra infortuni e emergenze, l’Inter guarda al mercato. Un giovane talento del Napoli potrebbe essere la soluzione per rinforzare la fascia destra.

L’Inter sta vivendo un momento di grande tensione. La squadra è nel bel mezzo di un ciclo di partite importanti. Simone Inzaghi, oltre a dover gestire la pressione dei risultati, deve fare i conti con una lunga lista di infortuni: il tecnico è pronto a rivoltare la sua squadra per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord.

Problemi sugli esterni: Inzaghi a lavoro

La situazione sulle fasce è particolarmente complessa per l’Inter. L’infortunio di Dimarco si è aggiunto a quelli di Carlos Augusto, Zalewski e Darmian: gli ultimi due non torneranno a disposizione prima di alcune settimane. Inzaghi, quindi, si trova a gestire una rosa corta: non si può escludere la possibilità che vengano adattati alcuni giocatori, come Frattesi e Correa, in posizioni non proprio naturali per loro. Nonostante le difficoltà, la dirigenza è già al lavoro pensando al futuro e si prepara a tornare sul mercato per rinforzare proprio quella zona di campo. Le necessità di oggi potrebbero trasformarsi in opportunità di mercato nei prossimi mesi.

L’alternativa Zanoli per il futuro dell’Inter

Secondo Inter Live, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su un giocatore del Napoli, Alessandro Zanoli, che potrebbe rivelarsi una mossa strategica per il futuro. Zanoli, che compirà 25 anni a ottobre, non è mai riuscito ad imporsi pienamente a Napoli. Dopo una parentesi al Carpi, è passato alla Salernitana e poi al Genoa, dove sta trovando una certa continuità, con 22 presenze e 1 assist in questa Serie A. Il suo fisico imponente e i margini di crescita sono qualità che l’Inter potrebbe sfruttare: potrebbe servire un’offerta intorno ai 10 milioni di euro per assicurarsi un’alternativa valida sulla fascia destra. L’eventuale acquisto potrebbe non solo rinforzare la squadra, ma anche preparare il terreno per una riflessione sul futuro di altri esterni, come Matteo Darmian.

