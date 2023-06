In casa Inter Joaquin Correa sta cercando di recuperare dall’infortunio per tornare disponibile per la Finale di Champions contro il City

Al giorno d’oggi, l’unico calciatore infortunato tra le fila dell’Inter resta Joaquin Correa. Simone Inzaghi ha potuto riaccogliere prima Milan Skriniar e poi Henrikh Mkhitaryan per la Finale di Champions League contro il Manchester City di sabato sera. Ma anche l’argentino vuole esserci a tutti i costi all’imperdibile serata di Istanbul, facendosi trovare pronto in caso di una chiamata del proprio tecnico all’ingresso a partita in corso.

Mkhitaryan si è allenato per tutta la seduta odierna con i compagni di squadra. Correa invece ha iniziato col gruppo, ma successivamente ha concluso il lavoro con una parte personalizzata. #Inter — Simone Togna (@SimoneTogna) June 7, 2023

Il centrocampista armeno è tornato oggi ad allenarsi interamente in gruppo, mentre ieri lo aveva fatto solo parzialmente. Il Tucu, che oggi ha svolto solo la prima parte del lavoro insieme al resto della squadra, con ogni probabilità rientrerà a tutti gli effetti a disposizione di Inzaghi da domani.

L’articolo Inter, come procede il recupero di Correa Ecco quando tornerà ad allenarsi in gruppo proviene da Inter News 24.

