Dopo aver lasciato il PSG, Lionel Messi approda in MLS, più precisamente all’Inter Miami. Niente ritorno al Barcellona

Lionel Messi, in un’intervista concessa a Mundo Deportivo e Sport, ha annunciato quello che sarà il suo futuro: dopo aver lasciato il PSG, la Pulce andrà a giocare all’Inter Miami. Queste le dichiarazioni e l’annuncio della conclusione di una trattativa che ha scioccato il calciomercato mondiale.

LE PAROLE –: «Non tornerò al Barcellona, andrò all’Inter Miami. Lascio l’Europa. La verità è che avevo delle offerte da un’altra squadra europea, ma non le ho nemmeno valutate perché in Europa la mia unica idea era quella di andare al Barcellona. Dopo aver vinto la Coppa del Mondo e visto che non sono potuto andare al Barcellona, è arrivato il momento di andare a giocare nell’MLS per vivere il calcio in modo diverso e provare a divertirmi giorno dopo giorno. Ovviamente con la stessa responsabilità e voglia di voler vincere e di fare sempre bene le cose. Ma con più calma».

L’articolo Messi annuncia: «Vado all’Inter Miami, niente Barcellona. Un altro club europeo…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG