I nerazzurri incassano una quantità di reti che non si addice ad una squadra che vuole vincere lo Scudetto in Italia. Nell’ultima giornata di Serie A, l’incontro tra Inter e Juventus si è concluso con un pirotecnico 4-4, segno di una partita vibrante e ricca di emozioni, che però rivela anche diverse criticità. Il discorso vale soprattutto per la squadra nerazzurra che l’anno scorso aveva dimostrato una solidità difensiva di ben altro calibro. È Tuttosport a fare un focus particolare su tutta la fase difensiva dell’Inter. Che succede? Riflettendo sui numeri, emerge una differenza sostanziale con la scorsa stagione: l’Inter aveva subìto 13 goal addirittura dopo 27 giornate nella scarsa stagione: la difesa era sicuramente il punto forte della squadra. Nonostante la formazione laureatasi campione d’Italia non sia cambiata, le cose quest’anno sono diversissime. Il dato su cui riflettere In proiezione, se l’Inter continuasse a subire i goal incassati finora, […]

