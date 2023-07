Inter, concorrenza Juventus per Carlos Augusto: i dettagli sulla possibile sfida di mercato

Come riportato da Il Corriere dello Sport, non ci sarebbe solo l‘Inter su Carlos Augusto, individuato come perfetto sostituto in caso di partenza di Gosens.

Sul quotidiano si legge di un inserimento della Juventus, che potrebbe sostituire il partente Alex Sandro con il giocatore del Monza.

L’articolo Inter, concorrenza Juventus per Carlos Augusto: i dettagli proviene da Inter News 24.

