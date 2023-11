Inter, confronto ad Appiano: la squadra è convinta di essere superiore alla Juventus. Confronto tra Lautaro e i suoi compagni

Come si legge questa mattina su La Gazzetta dello Sport la duellante dell’Inter per lo scudetto stavolta sembra la Juve: non poteva essere altrimenti vista sia la classifica che soprattutto il potenziale delle due squadre.

A fronte di questa sfida c’è stato l’incontro tra Lautaro Martinez e i compagni di squadra per fornire più compattezza e unione: considerandosi superiori rispetto alla concorrenza bianconera.

L’articolo Inter, confronto ad Appiano in vista della Juventus. Il retroscena proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG