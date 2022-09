In casa Inter ci è stato un confronto tra tutte le componenti con Inzaghi, dirigenza e giocatori per unirsi e uscire dal momento no

Un confronto diretto dove ognuno ha espresso le proprie idee e perplessità per il bene comune. La volontà è quella di fare squadra e uscire da questo momento difficile. La società ha espresso la totale fiducia nel tecnico e ora servirà la risposta sul campo per uscire dalla crisi.

