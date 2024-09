Il numero 9 nerazzurro è al centro di un paradosso che lo vede in ottima forma in maglia nerazzurra e inconcludente con quella della sua nazionale.

È del tutto particolare il momento che sta vivendo Marcus Thuram: l’attaccante dell’Inter, nonostante le sue straordinarie performance nel club, mostra difficoltà significative quando veste la maglia della nazionale francese. Il contrasto tra il devastante goleador nerazzurro e l’opaca figura in campo internazionale è stato particolarmente evidente nella sua ultima uscita contro il Belgio, una partita che ha sollevato interrogativi sulla sua effettiva posizione in campo.

Le ragioni della flessione

Un aspetto chiave di questa discrepanza risiede nella sua posizione in campo. Thuram, utilizzato come esterno a sinistra nella nazionale, ruolo che non ricopre da oltre due anni a livello di club, sembra perdere i suoi punti di riferimento, diminuendo significativamente l’impatto sul gioco.

Marcus Thuram

La bastonatura

La partita contro il Belgio è emblematica delle difficoltà di Thuram in veste internazionale. La sua prestazione è stata così opaca da meritarsi un severo giudizio da parte dell’Equipe, che ha valutato la sua prova con un implacabile 4. Nonostante qualche sporadico momento in cui ha cercato di accendersi, come un tiro deviato al 29′ e alcune interazioni con i compagni, il bilancio complessivo è stato giudicato insufficiente. La sua difficoltà a trovare il giusto impatto in una posizione non naturale ha limitato significativamente la sua capacità di essere un pericolo concreto per l’avversario.

