Il giornalista Fabrizio Biasin ricorda come Ausilio e Marotta per assicurarsi i possibili svincolati debbano lavorare in questi mesi.

La nuova stagione è appena iniziata ed il mercato è finito: la seconda frase sin realtà, come vedremo, è vera solo sulla carta. Come fa notare Fabrizio Biasin su Libero, questi sono i tempi in cui si inizia a lavorare sui possibili svincolati della prossima estate.

Un talento ambito

Jonathan David, giovane punta canadese del Lille, non è solo nel mirino dell’Inter, ma diventa oggetto di desiderio anche per la Juventus, delineando così un potenziale classico duello di mercato tra due delle squadre più blasonate della Serie A. La competizione per assicurarsi le sue prestazioni non attende l’avvicinarsi della scadenza del suo contratto, si accende già, prefigurando una gara contro il tempo e contro la concorrenza.

Jonathan David

L’importanza del mercato a parametro zero

L’Inter, con la direzione sportiva capeggiata da Marotta, Ausilio e Baccin, è sempre stata molto attiva nell’approfittare delle opportunità offerte dal mercato, prestando particolare attenzione agli affari a parametro zero; lo dimostrano, tra gli altri, gli arrivi di Taremi e Zielinski.

La situazione in campo

In parallelo alle dinamiche di mercato, l’Inter si prepara a rientrare in campo dopo la pausa determinata dagli impegni delle nazionali, consapevole delle sfide che l’attendono. Un calendario denso attende i nerazzurri, con incontri chiave contro Monza, Manchester City e Milan, che richiederanno l’apporto di tutta la rosa.

