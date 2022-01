Inter, continua la caccia all’attaccante

Mentre cresce l’ottimismo per Gosens, l’Inter continua la ricerca del suo nuovo attaccante. Nelle prossime ore, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, la dirigenza nerazzurra contatterà nuovamente il Genoa per chiedere il prestito di Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoriano, già allenato da Inzaghi ai tempi della Lazio, è il profilo perfetto per i nerazzurri: accetterebbe un ruolo di secondo piano ed è ciò che serve per far rifiatare Dzeko.

Sembrano tramontare a questo punto le piste Salcedo e Petagna. L’Inter cerca un attaccante affidabile e pronto subito per il palcoscenico della Serie A. Caicedo non rappresenta in assoluto la prima scelta dell’Inter, che per il futuro ha individuato in Gianluca Scamacca il sostituto ideale di Dzeko. Ora però è tempo di pensare al mercato di gennaio e alla necessità di rinforzare una squadra lanciata verso il tricolore.