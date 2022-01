Mercato Milan, oggi Lazetic domani Belotti?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, proseguono le grandi manovre del Milan per rinforzare il reparto avanzato. Il duo Ibrahimovic-Giroud non ha convinto fino in fondo e servono dunque alternative di livello. Dopo Marko Lazetic, un altro nome stuzzica la fantasia del popolo rossonero. Il Gallo Belotti non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori rossoneri e a giugno potrebbe coronare un sogno.

A niente è servita la proposta del presidente granata Urbano Cairo, che ha promesso all’attaccante della Nazionale un nuovo contratto da quasi 4 milioni di euro a stagione. Il centravanti vuole cambiare aria e può legarsi al Milan a costo zero. Un’occasione da prendere al volo per entrambe le parti. Quest’anno è assai magro il bottino dell’attaccante granata: sono soltanto 2 le reti segnate in 9 partite disputate in Serie A. Il Toro sembra già aver voltato pagina.