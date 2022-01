Juventus, col Cagliari si parla anche di Kaio Jorge

Nel corso della trattativa che potrebbe vestire di bianconero il centrocampista del Cagliari Nandez, si è fatto il nome di Kaio Jorge. Il calciatore brasiliano classe 2002 ha giocato soltanto alcuni spezzoni di gara dall’inizio della stagione. Nessuno ha potuto così mettere alla prova le qualità del ragazzo.

Secondo quanto raccolto da TuttoCagliari.net, l’attaccante della Juventus potrebbe sbarcare in Sardegna per mettere minuti nelle gambe e aiutare il club sardo impegnato nella lotta salvezza. Su Kaio Jorge ci sarebbe stato nelle ultime ore anche un sondaggio della Salernitana. Per quanto riguarda la situazione di Nandez, Juventus e Cagliari stanno ragionando su un prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista uruguaiano era già stato accostato all’Inter in passato e il suo nome animerà questo finale di calciomercato.