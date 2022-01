L’agente Valcareggi: “Dybala andrà all’Inter”

Paulo Dybala non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juventus. I silenzi e l’attesa non fanno altro che alimentare interrogativi sul suo futuro in bianconero. L’agente Furio Valcareggi a FcInter1908 anticipa questo entusiasmante finale di mercato.

Il futuro della Joya secondo il procuratore è segnato. “Dybala andrà all’Inter. Ha rotto con i dirigenti della Juventus e con i vertici della società. È tutto apparecchiato per il suo passaggio all’Inter e sarà un gran colpo di mercato. È fatta”. Si narra che l’ad interista Beppe Marotta abbia fatto più di un tentativo per l’argentino ma ancora non è dato sapere se l’esperto dirigente sia riuscito a strappare il sì del diretto interessato. L’arrivo di Vlahovic alla Juventus potrebbe essere un segnale a conferma del divorzio tra le parti?