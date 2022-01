Effetto Vlahovic, il titolo della Juventus vola in borsa

Il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus non ha soltanto effetti sul campionato. Come riporta Tuttomercatoweb, si registra una chiusura in forte rialzo per il titolo della Juventus quest’oggi. Oggi il titolo bianconero chiude a +5.26%. Le azioni della Juventus sono salite a 0.36 euro l’una al momento della chiusura della borsa. Un effetto esplosivo anche in borsa dunque. Un colpo che autorizza la Vecchia Signora a sognare in grande.

Vlahovic si trasferisce alla Juventus per una cifra intorno ai 75 milioni di euro. Alla fine Commisso ha dovuto cedere di fronte alla volontà del ragazzo di sposare il bianconero. La Juventus, che aveva salutato in estate Cristiano Ronaldo, mette a segno un grande colpo. Ora la qualificazione alla prossima Champions League sembra più vicina.