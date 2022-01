Mercato, la Juventus ora vuole Kessié!

La Juventus non si ferma e vuole recuperare attraverso il mercato il gap dalla vetta della classifica accumulato in campionato. Ora i fari sono puntati su Franck Kessié, intenzionato per ora a non rinnovare il suo contratto con il Milan. Uno sgarbo ai rivali appena incrociati in campionato.

I bianconeri, che con l’arrivo di Vlahovic potrebbero salutare Alvaro Morata (su di lui c’è sempre il Barcellona), tenteranno di piazzare un colpo anche a centrocampo. Queste le indiscrezioni raccolte da SerieAnews.com. Con un nuovo acquisto in mediana sarebbe più facile lasciar partire anche Arthur, che da settimane ha un ok di massima con l’Arsenal. La Juventus è scatenata e approfitta di questi ultimi giorni di mercato per rinforzare la squadra per la corsa Champions.