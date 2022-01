Roma, ritorno di fiamma per Xhaka?

Potrebbe non essere terminato con Sergio Oliveira e Maitland-Niles il mercato invernale della Roma. Secondo il Corriere dello Sport se l’Arsenal riuscisse a trovare la formula per convincere la Juventus a cedere Arthur, lo spazio per Granit Xhaka a Londra diminuirebbe non poco. Ed ecco che quindi si potrebbe riaprire una pista estiva che lo vedrebbe vicino ai giallorossi.

Lo svizzero non ha un buon rapporto con la piazza ed ha anche perso la fascia di capitano, per cui potrebbe essere ancora considerato in uscita. La Roma, però, attualmente non sta cercando un profilo di alto livello, uno degli obiettivi è Boubacar Kamara del Marsiglia che però chiede uno stipendio molto alto perché a giugno scadrà il suo contratto.