Vlahovic alla Juventus, affare in via di definizione

Mancano solo pochi dettagli per quello che probabilmente sarà il colpo più grande di questa sessione invernale di calciomercato, ovvero Dusan Vlahovic che passa dalla Fiorentina alla Juventus. Le due società hanno trovato l’accordo sulla base di 68 milioni + 7 di bonus per un totale di 75 milioni di euro secondo Sky Sport.

I dettagli che mancano alla chiusura dell’affare riguardano la rateizzazione di questa cifra; i bianconeri sono andati parzialmente incontro ai viola non proponendo un prestito con obbligo di riscatto ma un acquisto immediato. Per dare il via alla trattativa ha inciso sicuramente la volontà dell’attaccante serbo di approdare alla Juventus; i bianconeri offrono un contratto quinquennale con ingaggio da 7 milioni a stagione. La Fiorentina ha già accordato il permesso agli agenti del calciatore di trattare col club di Torino.