Inter, continuano i contatti per il main sponsor della maglia: Qatar Airways sempre in pole

Il Consiglio d’amministrazione dell’Inter di ieri mattina è servito anche a sancire l’insolvenza da parte di Digitalbits.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per la successione c’è sempre in pole Qatar Airways, anche se i negoziati non sono ancora giunti al termine.

L’articolo Inter, continuano i contatti per il main sponsor: Qatar Airways sempre in pole proviene da Inter News 24.

