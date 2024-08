Il capitano nerazzurro, che tra l’altro oggi compie gli anni, potrebbe partire dalla panchina considerato il suo ancora precario stato di forma.

L’Inter continua a preparare la prossima sfida di campionato contro il Lecce. La luce dei riflettori si sposta sulle scelte che farà Simone Inzaghi: la prima gara contro il Genoa ha mostrato che alcuni giocatori sono ancora dal 100% della forma.

Il ballottaggio

A pochi giorni dalla partita contro i pugliesi, l’allenatore dell’Inter si trova di fronte a una decisione importante per la formazione titolare: chi schierare tra Mehdi Taremi e Lautaro Martinez in attacco dal primo minuto. Quest’ultimo, pur avendo partecipato alla recente sfida col Genoa, non ha ancora trovato il ritmo partita dopo aver saltato tutte le amichevoli pre-stagionali a causa degli impegni con la nazionale che ne hanno tardato il ritorno dalle vacanze e di conseguenza tutta la preparazione.

Mehdi Taremi

Il ritorno dell’ex Porto

Dopo un inizio promettente interrotto da un problema fisico, Taremi appare più che pronto a rientrare in scena. I 5 goal segnati nelle prime 3 amichevoli pre-stagionali testimoniano la sua capacità di inserirsi efficacemente negli schemi di gioco di Inzaghi e di finalizzare le azioni create dai compagni.

La scelta

Secondo il Corriere dello Sport l’iraniano sarebbe in vantaggio sul capitano per affiancare Thuram nella gara di sabato sera. Secondo diversi addetti ai lavori però non sarebbe questo l’unico cambio di formazione rispetto al primo match: potrebbero essere titolari anche Pavard e Dumfries.

