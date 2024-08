I nerazzurri ieri hanno dato vita ad una prova molto molto deludente e naturalmente oggi arrivano le bastonate per i giocatori.

L’Inter ieri sera a Monza è stata battuta 2-0 dall’Al-Ittihad: Tuttosport ha focalizzato l’attenzione su come i singoli giocatori abbiano retto il confronto.

L’analisi

Uno degli aspetti più critici all’interno della prestazione della formazione di Inzaghi è stata la difesa, ritenuta poco convincente e certamente da rivedere in prospettiva futura. In questo contesto, il nome di Bastoni emerge come uno degli esempi emblematici di questa giornata no: il difensore è apparso distratto come se avesse la testa ancora in vacanza; sua la responsabilità di entrambi i goal subiti.

Alessandro Bastoni-Luca Caldirola

Altri singoli che hanno deluso

Non meno critica è stata l’analisi di Correa, il cui contributo in campo è stato definito decisamente insufficiente. L’attaccante non è riuscito a lasciare il segno ed è apparso lontano dalle condizioni ottimali per fare la differenza. Barella tenta di salvare l’onore con una prestazione che, seppur in una cornice generale poco esaltante, riesce a trasmettere qualche piccolo segnale positivo; è chiaro, tuttavia, che anche da lui ci si aspetta molto di più. Acerbi, come Bastoni ha sofferto la velocità di Diaby mentre Frattesi è stato alquanto impalpabile.

Verso il futuro

Il KO contro l’Al-Ittihad serve come campanello d’allarme per l’Inter anche se da Appiano filtra che da oggi in poi non ci saranno più doppie sedute di allenamento, il che dovrebbe alleggerire le gambe dei giocatori apparse ieri decisamente pesanti.

