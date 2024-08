I dirigenti nerazzurri per diktat del nuova proprietà devono cambiare un po’ il loro modo di fare mercato: individuati due giovani talenti per l’attacco ma serve prima cedere.

L’Inter ha la rosa praticamente completa dopo gli acquisti di Taremi, Zielinski e Josep Martinez ma se non si vuole lasciare nulla al caso servirebbe un braccetto mancino che sostituisca l’infortunato Buchanan e un quinto centravanti.

Gli obiettivi

Albert Gudmundsson è ormai sempre più vicino alla Fiorentina, l’Inter quindi ha posato i suoi occhi su altri talenti che potrebbero fare al caso loro. Tra questi, risalta il giovane attaccante ucraino della Dinamo Kiev, Vladyslav Vanat. Nato nel 2002, non è un nome nuovo per i nerazzurri, che lo seguono ormai da un anno, avendo avuto modo di osservarlo direttamente durante le partite della Conference League, come riporta Il Messaggero. Il giocatore, sotto contratto fino al 2027 con la formazione ucraina, sembra aver catturato l’interesse di diversi club europei, grazie alle sue prestazioni. La clausola rescissoria fissata tra i 10 e i 15 milioni potrebbe rappresentare un investimento ragionevole per l’Inter nel medio termine.

Marko Arnautovic

Le alternative costose e le resistenze interne

Nel panorama degli attaccanti seguiti dall’Inter, emerge anche il nome di Karim Konaté del Salisburgo, valutato intorno ai 25 milioni di euro. Le eventuali trattative per l’ingaggio di nuovi attaccanti si scontrano però con alcune resistenze interne. Arnautovic, ad esempio, ha espresso la sua intenzione di rimanere all’Inter, mentre non si riesce a trovare una destinazione a Correa che, al momento, declina l’idea di un trasferimento all’Estudiantes di Juan Sebastian Veron in Argentina.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG