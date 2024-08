I nerazzurri si trovano paralizzati per quel che riguarda il mercato in attacco.

L’Inter avrebbe bisogno di 5 attaccanti in rosa per far fronte ad una stagione che prevede un numero enorme di partite da giocare; il problema però è la presenza ancora in rosa di Arnautovic e Correa.

La strategia

La società, supportata dalla proprietà Oaktree, è alla ricerca di un attaccante giovane, di prospettiva, su cui investire per il futuro. Tuttavia, prima di poter procedere con nuovi acquisti, è indispensabile sfoltire l’attuale reparto offensivo. Senza cessioni infatti non c’è budget da investire ed inoltre c’è anche un problema di lista Champions: il nuovo acquisto andrebbe escluso dalla lista se prima non ci sarà un’operazione in uscita.

Joaquin Correa

Il caso riguardante l’austriaco

Uno degli aspetti chiave di questa fase è rappresentato dal colloquio previsto con Marko Arnautovic. L’obiettivo è quello di chiarire la sua posizione facendogli notare che è attualmente considerato la quarta scelta per l’attacco: accetterà di giocare ancor meno della passata stagione? Ne terrà conto se arrivassero offerte? Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra è convinta della possibilità di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

La situazione del Tucu

Più complessa appare la situazione legata a Joaquin Correa. Il giocatore ha espressamente manifestato il disinteresse a fare ritorno in Argentina, lo cercava l’Estudiantes di Veron, rendendo così più ardua la sua cessione. Le recenti contestazioni subite durante la partita contro il Monza potrebbero, tuttavia, indurre Correa a rivedere la sua posizione.

