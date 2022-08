Stasera torna già la Serie A col primo turno infrasettimanale della stagione 2022/23: alle 20:45 c’è Inter-Cremonese.

L’Inter deve cercare di mettersi subito alle spalle la sconfitta di Roma ma deve fare i conti con l’infortunio di Romelu Lukaku, tocca quindi a Dzeko sostituirlo. In porta potrebbe esordire Onana ma in realtà Inzaghi deciderà stasera; la Cremonese è ancora a secco di punti ma sta raccogliendo consensi per le prestazioni messe in mostra. Sarà una gara particolare per l’ex Ionut Radu; ecco le probabili formazioni.

Ionut Andrei Radu

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Onana Cordaz, Fontanarosa, D’Ambrosio, Darmian, Bellanova, Dimarco, Asllani, Gagliardini, Agoume, Correa.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Lochoshvili; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Okereke. Allenatore: Alvini. A disposizione: Sarr, Saro, Aiwu, Ndiaye, Sernicola, Castagnetti, Acella, Escalante, Quagliata, Baez, Milanese, Zanimacchia, Ciofani, Di Carmine, Tsadjout.

