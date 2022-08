Stasera alle 20:45 va in scena Roma-Monza, partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A.

La Roma ha portato a casa un bel pareggio da Torino ma la prestazione a tratti non è stata per nulla convincente e allora Mourinho opererà qualche cambio di formazione in vista ella sfida di stasera. Il Monza è ancora a zero punti in classifica nonostante la grande campagna acquisti realizzata. Ecco le probabili formazioni.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore:: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Spinazzola, Viña, Karsdorp, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Belotti.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani, Sensi, Valoti, Molina; Caprari, Petagna. Allenatore: Stroppa. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Barberis, Caldirola, Carboni, Bondo, Antov, Machin, F. Ranocchia, Pessina, S. Vignato, Ciurria, Gytkjaer, Mota Carvalho.

