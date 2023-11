I nerazzurri sono alle prese con l’infortunio che non vuole smettere di tartassare l’ex Juventus e quindi non si escludono interventi di varia natura.

Juan Cuadrado, colpo a sorpresa dell’Inter a metà luglio, finora ha deluso ampiamente le aspettative; la colpa però ovviamente non è in nessuna parte sua.

Il problema

Il colombiano soffre di un’infiammazione al tendine d’Achille che i nerazzurri stanno trattando con terapia conservativa. Le cure per ora non stanno funzionando: l’ex Juventus soffre a giorni alterni di dolore in quella zona e non riesce quindi ad allenarsi al massimo con continuità. Non c’è nessuna certezza sui tempi di recupero, al momento si spera che possa farcela per la gara contro la sua ex squadra che si giocherà domenica 26 novembre ma non ci sono certezze; si naviga a vista.

Piero Ausilio

Le soluzioni

L’Inter gli fece firmare un contratto annuale per via della sua età non più giovanissima, ecco perché non si vuole arrivare a risolvere l’infortunio con un intervento chirurgico che lo terrebbe fuori per diversi mesi. La situazione a destra non è delle migliori considerato anche l’infortunio grave di Pavard: c’è il solo Dumfries come esterno mentre Darmian è costretto a dividersi tra difesa e centrocampo. Per questo secondo la Gazzetta dello Sport Ausilio sta intensificando le ricerche di giovani talenti in Sudamerica: due gli obiettivi sul suo taccuino Valentin Barco del Boca Juniors ed Agustin Giay del San Lorenzo. Il primo interessa a molti top club europei e per questo viene ritenuto un colpo quasi impossibile; il secondo costa 6 milioni ed ha un contratto in scadenza nel 2025.

L’articolo Inter: Cuadrado ora è un problema serio, la dirigenza monitora due obiettivi proviene da Notizie Inter.

