Attraverso un post sui social, l’ormai ex allenatore del Napoli Rudi Garcia ha salutato la società e i tifosi: le parole

Su Twitter, Rudi Garcia ha voluto salutare il Napoli, dopo il cambiamento sulla panchina che gli ha visto favorire l’ex nerazzurro Walter Mazzarri.

Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champion League.

RG pic.twitter.com/DQ50YvC6Ok — Rudi Garcia (@RudiGarcia) November 15, 2023

LE PAROLE- Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champion League. RG

L’articolo Rudi Garcia si congeda dal Napoli: «Non era così che immaginavo salutarvi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG