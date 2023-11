I dirigenti nerazzurri prestano sempre particolare attenzione a giocatori con il contratto in scadenza; si monitorano 4 profili.

L’Inter molto probabilmente continuerà a fare mercato a costo zero se non addirittura con saldo positivo; in quest’ottica è necessario fare uno o più colpi a parametro zero. A scadenza 2024 ci sono diversi giocatori che fanno goal ai nerazzurri ma non solo.

Il difensore

Il Corriere dello Sport menziona 4 obiettivi in orbita Inter, il preferito è Tiago Djaló, difensore portoghese ex Milan ora in forza al Lille. Ausilio e Marotta sono sicuri delle sue qualità però il difensore ancora non è tornato in campo dopo la rottura del legamento crociato; c’è quindi un dilemma in questo momento. Le ipotesi sono due: portarsi avanti e tesserarlo a scatola chiusa oppure aspettare di vedere la sua tenuta in campo col rischio di perderlo a vantaggio della folta concorrenza, Barcellona e Juventus le più interessate.

I centrocampisti

L’Inter segue anche Zielinski e Soucek ma su entrambi bisogna aspettare le mosse rispettivamente di Napoli e West Ham: non si vuole rovinare rapporti con nessuno quindi si interverrà solo in caso di rottura delle negoziazioni per i rispettivi rinnovi. Il polacco sarebbe una sorta di secondo Mkhitaryan (anche lui a scadenza ma si lavora per il rinnovo) mentre il secondo ha una fisicità che non possiede nessun centrocampista attualmente agli ordini di Inzaghi.

L’attaccante

Taremi del Porto continua ad interessare ma secondo il quotidiano romano verrà preso in considerazione solo se il rendimento di Arnautovic sarà deludente.

