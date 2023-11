Nella scorsa sessione di mercato, l’Iner ha realizzato una corposa plusvalenza con la cessione di Onana, scegliendo Sommer come sostituto

La scelta fatta dall’Inter nella scorsa sessione di mercato ha fatto storcere il naso a molti. Le prestazioni di Andrè Onana tra i pali, e la decisione di scommettere su un –non più giovanissimo– Yann Sommer non è stata accolta tra i fasti, eppure il confronto dei numeri tra i due portieri conferma la bontà dell’operazione.

La Gazzetta dello Sport paragona infatti le prime 16 partite disputate dai due estremi difensori, tra i pali di Inter e Manchester United.

CAMPIONATO, ONANA– Tuttavia, seppur in assenza di grandi gaffe, nelle prime 16 uscite con Onana tra i pali l’Inter aveva incassato 18 reti, di cui undici nelle prime dieci partite di campionato, collezionando appena sette clean sheet.

CAMPIONATO, SOMMER- Il 34enne svizzero ha fatto molto meglio, limitandosi a subire appena otto gol nelle sue prime 16 uscite in nerazzurro (dieci meno di Onana). Rispetto a Onana, Sommer ha incassato la metà delle reti nelle prime dodici partite di campionato, con un totale di dieci clean sheet.

Il confronto tra i due risulta impietoso soprattutto nella stagione attuale, quella in cui Onana ha finora incassato quasi il quadruplo dei gol subiti da Sommer (30 contro 8), viaggiando in Premier al ritmo di quasi due reti prese a partita e rimediando figuracce costate al Manchester un caro prezzo in termini di punti.

L’articolo Inter, il confronto tra Sommer e Onana lascia a bocca aperta proviene da Inter News 24.

