I nerazzurri approfittano della sosta per gli incontri delle nazionali per pensare anche al mercato in vista della prossima stagione.

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW ha parlato delle prossime mosse dell’Inter in materia di calciomercato. “Anche l’Inter è già in movimento su più fronti. Il club nerazzurro è impegnato su tanti obiettivi”.

Prolungamento

“Uno di questi è il rinnovo di Lautaro Martinez. I segnali che stanno arrivando sono tutti positivi. Il “Toro” è ormai un punto di riferimento imprescindibile. In campo ma anche fuori. Un leader vero, che vuole fortemente restare all’Inter. Magari già in questa sosta i contatti tra le parti si potrebbero intensificare. Lautaro avrà un sostanziale aumento di ingaggio. E il suo contratto, attualmente fino al 2026, sarà ulteriormente blindato!“. Secondo le ultime voci il suo contratto dovrebbe essere rinnovato fino al 2028 con un aumento di stipendio che passerebbe dagli attuali 6 milioni (è il più pagato della rosa) agli 8 milioni a stagione.

Piero Ausilio

Obiettivi di mercato in entrata

“L’Inter pensa anche alle possibili opportunità di mercato. I nerazzurri sono sempre più intenzionati a valutare l’opzione Djalò (su cui si era interessato anche il Milan). Il centrale del Lille, reduce da un infortunio al legamento crociato, si svincolerà a giugno. Il club nerazzurro è già in pressing anche se la concorrenza non manca. Inter a caccia anche di talenti. Baccin sta sondando il Sudamerica per verificare se esistono opportunità da cogliere. Anche in Europa la rosa dei monitorati è ampia. Di sicuro sta impressionando Karim Konaté, classe 2004, attaccante ivoriano in forza al Salisburgo”.

L’articolo Inter ottimista sul rinnovo di Lautaro, occhi anche su Tiago Djaló e Karim Konaté proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG