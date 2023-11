L’ex centrocampista del Sassuolo aveva dato la sensazione di poter essere un valore aggiunto ma come al solito sono sopraggiunti infortuni.

Stefano Sensi non riesce proprio ad ingranare all’Inter nonostante l’ottimo precampionato disputato gli avesse fornito l’ennesima chance di incidere.

Qualità mai in discussione

Anche il fallimento della trattativa che avrebbe dovuto portare Lazar Samardzic all’Inter deponeva a suo favore: l’ex Sassuolo infatti è rimasto col desiderio di raccogliere minuti preziosi e magari sperare in un rinnovo di contratto. Inzaghi ne apprezza le qualità, chi non lo farebbe? Ma purtroppo il suo fisico lo rende estremamente poco affidabile. Il centrocampista ha segnato i goal vittoria nelle amichevoli contro Paris Saint Germain e Salisburgo, tutto sembrava pronto per un rilancio visto che anche l’anno scorso a Monza ha giocato buona parte delle gare di campionato; tuttavia i nerazzurri non lo hanno inserito in lista Champions ed in campionato ha raccolto solo 2 spezzoni, l’ultimo contro il Frosinone domenica scorsa. La Gazzetta dello Sport ricorda come l’infortunio subìto prima della gara di Champions contro la Real Sociedad abbia inciso nello scarsissimo minutaggio raccolto finora in gare ufficiali.

Sensi Stefano

Scenari futuri

A differenza di Klaassen, anche lui col contratto in scadenza, non è stato mai titolare; tuttavia gli impegni saranno tanti e ravvicinati e quindi se non sopraggiungeranno altri infortuni (ed è un “se” grosso quanto una casa, purtroppo) anche Sensi sarà utile nelle rotazioni. Sia lui che l’olandese non dovrebbero veder rinnovati i loro contratti.

