Sono molteplici i giocatore dell’Inter attualmente impegnati in prestito in altre realtà, ecco il resoconto su come stanno comportando

Ai più ferventi tifosi dell’Inter sarà ben chiaro che il club meneghino “possiede” in prestito numerosi giocatori, impegnati quindi attualmente in altre realtà in attesa di fare rientro alla base o spostarsi altrove. Purtroppo però da questi non sembrerebbero arrivare buone notizie.

Come riportato da Inter-news.it, sono appena 3 le reti realizzate dai nerazzurri in questo inizio di campionato. Queste provengono da Martin Satriano del Brest, Eddie Salcedo dell’Eldense e Francesco Pio Esposito dello Spezia. In generale comunque, fanno ben sperare le prestazioni inanellate da Zinho Vanheusden (nuovo capitano dello Standard Liegi) e di Mattia Zanotti (terzino ora titolare del San Gallo).

L’articolo Inter, da Satriano a Salcedo: il resoconto sul capitolo prestiti proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG